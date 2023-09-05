Що святкують 5 вересня: традиції, прикмети, заборони

5 вересня відзначають Міжнародний день благодійності.

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У вівторок, 5 вересня, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні святкують Міжнародний день благодійності. Дата була заснована ООН. Свято створили на честь матері Терези, яка є однією з найвідоміших постатей, що пов'язані з благодійністю.

Також 5 вересня День психоаналітика. Свято найбільш відоме на території США, а ще сьогодні День Амазонки. Свято популярне в Бразилії, де протікає ця велична річка.

Крім цього, в Індії відзначають День учителя, а у Казахстані - День казахської мови.

Віряни вшановують пам'ять священника Захарія та його дружини Єлисавети.

Що не можна робити 5 вересня:

Заборонено пускати незнайомців до будинку.

Не можна пригощати когось продуктами.

Краще не ходити цього дня в брудному одязі.

Прикмети на цей день:

люди дивилися, який сьогодні день: листя вже пожовкло, осінь прийде рано, а зима буде суворою;

в горобини жовте листя — отже, зима буде ранньою і холодною;

на горобині багато ягід — до дощової осені;

домашня худоба ховається в сарай — чекайте на погіршення погоди;

на цибулі багато лушпиння — буде м'яка і малосніжна зима

Наші предки вірили, що 5 вересня нещасливий день. А ось будь-які пророкування та ворожіння в цю дату обов'язково збувалися. В народі виганяли лихоманку за допомогою березових віників, адже вірили, що нечиста сила злякається і не прийде взимку. Також існувала думка, що людина, яка народилася цього дня, володіє надзвичайними здібностями.

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