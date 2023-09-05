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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. Общество

Что празднуют 5 сентября: традиции, приметы, запреты

10:41, 5 сентября 2023
5 сентября отмечают Международный день благотворительности.
Что празднуют 5 сентября: традиции, приметы, запреты
Фото: Shutterstock
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Во вторник, 5 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют Международный день благотворительности. Дата была учреждена ООН. Праздник был создан в честь матери Терезы, которая является одной из самых известных фигур, связанных с благотворительностью.

Также 5 сентября – День психоаналитика. Праздник наиболее известен на территории США, а еще сегодня День Амазонки. Праздник популярен в Бразилии, где протекает эта величественная река.

Кроме этого, в Индии отмечают День учителя, а в Казахстане – День казахского языка.

Верующие чтят память священника Захария и его супруги Елисаветы.

Что запрещено делать 6 сентября:

  • Запрещается пускать незнакомцев в дом.
  • Нельзя угощать кого-нибудь продуктами.
  • Лучше не ходить в этот день в грязной одежде.

Приметы на этот день:

  • люди смотрели, какой сегодня день: листья уже пожелтели, осень придет рано, а зима будет суровой;
  • у рябины желтые листья — значит зима будет ранней и холодной;
  • на рябине много ягод — к дождливой осени;
  • домашний скот прячется в сарай — ждите ухудшения погоды;
  • на луке много шелухи — будет мягкая и малоснежная зима.

Наши предки верили, что 5 сентября - несчастливый день. А вот любые предсказания и гадания в эту дату обязательно сбывались. В народе выгоняли лихорадку с помощью березовых веников, так как верили, что нечистая сила испугается и не придет зимой. Также существовало мнение, что родившийся в этот день человек обладает чрезвычайными способностями.

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