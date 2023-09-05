Что празднуют 5 сентября: традиции, приметы, запреты

5 сентября отмечают Международный день благотворительности.

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Во вторник, 5 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют Международный день благотворительности. Дата была учреждена ООН. Праздник был создан в честь матери Терезы, которая является одной из самых известных фигур, связанных с благотворительностью.

Также 5 сентября – День психоаналитика. Праздник наиболее известен на территории США, а еще сегодня День Амазонки. Праздник популярен в Бразилии, где протекает эта величественная река.

Кроме этого, в Индии отмечают День учителя, а в Казахстане – День казахского языка.

Верующие чтят память священника Захария и его супруги Елисаветы.

Что запрещено делать 6 сентября:

Запрещается пускать незнакомцев в дом.

Нельзя угощать кого-нибудь продуктами.

Лучше не ходить в этот день в грязной одежде.

Приметы на этот день:

люди смотрели, какой сегодня день: листья уже пожелтели, осень придет рано, а зима будет суровой;

у рябины желтые листья — значит зима будет ранней и холодной;

на рябине много ягод — к дождливой осени;

домашний скот прячется в сарай — ждите ухудшения погоды;

на луке много шелухи — будет мягкая и малоснежная зима.

Наши предки верили, что 5 сентября - несчастливый день. А вот любые предсказания и гадания в эту дату обязательно сбывались. В народе выгоняли лихорадку с помощью березовых веников, так как верили, что нечистая сила испугается и не придет зимой. Также существовало мнение, что родившийся в этот день человек обладает чрезвычайными способностями.

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