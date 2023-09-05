Августовское пополнение автопарка Украины подержанными авто стало самым большим за предыдущие 12 месяцев

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%.

Изображение: freepik.com

Украинцы купили рекордное количество импортированных подержанных авто с августа прошлого года.

В течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

Об этом пишет Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром» и отмечает, что по сравнению с июлем 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти на 12%.

«По отношению к августовскому показателю прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 27%. Итак, августовское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за предыдущие 12 месяцев», - говорится в сообщении.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%.

Дальше идут:

Дизельные – 32%;

Электромобили – 15%;

Авто с ГБО – 5%;

Гибриды – 3%.

Лидером регистраций среди ввезенных подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf – 1725 ед;

RENAULT Megane – 1363 ед.;

SKODA Octavia – 952 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 835 ед.;

NISSAN Leaf – 505 ед.;

FORD Focus – 426 ед.;

NISSAN Qashqai – 412 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 408 ед.;

VOLKSWAGEN Touran – 375 ед.;

AUDI A4 – 365 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

В «Укравтопроме» пишут, что всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 127 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за этот же период.

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