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  1. В Украине

Минспорта добавило футболистов сборной Довбика и Трубина в список нарушителей условий выезда за границу

20:33, 5 сентября 2023
Артема Довбика и Анатолия Трубина добавлены в список спортсменов, нарушивших взятые на себя обязательства по срокам возвращения на территорию страны.
Минспорта добавило футболистов сборной Довбика и Трубина в список нарушителей условий выезда за границу
Фото: sport-express.ua
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Министерство молодежи и спорта Украины добавило футболистов сборной Украины Артема Довбика и Анатолия Трубина в список спортсменов, нарушивших взятые на себя обязательства по срокам возвращения на территорию страны. Об этом сообщает Tribuna.com.

Как отмечается, оба футболиста в этом месяце перешли в европейские клубы. Довбик ушел из «Днепра-1» и подписал контракт с испанской «Жироной», тогда как Трубин сменил «Шахтер» на португальскую «Бенфику».

В списке уже присутствовали два игрока национальной сборной – Илья Забарный («Борнмут») и Михаил Мудрик («Челси»). Также там указаны фамилии других украинских футболистов – Сергея Булецы, Артема Громова и Владислава Кулача.

В документе указано, что Минспорта посылает информацию о выезде спортсмена с датой возвращения Государственной пограничной службе. В таком формате у спортсменов есть возможность выступать за пределами страны во время войны.

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