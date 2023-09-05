Мінспорту додало футболістів збірної Довбика та Трубіна до списку порушників умов виїзду за кордон

Артема Довбика та Анатолія Трубіна додано до списку спортсменів, які порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення на територію країни.

Фото: sport-express.ua

Міністерство молоді та спорту України додало футболістів збірної України Артема Довбика та Анатолія Трубіна до списку спортсменів, які порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення на територію країни. Про це повідомляє Tribuna.com.

Як зазначається, обидва футболісти цього місяця перейшли до європейських клубів. Довбик пішов із «Дніпра-1» і підписав контракт з іспанською «Жироною», тоді як Трубін змінив «Шахтар» на португальську «Бенфіку».

У списку вже були присутні два гравці національної збірної - Ілля Забарний («Борнмут») та Михайло Мудрик («Челсі»). Також там вказані прізвища інших українських футболістів – Сергія Булеци, Артема Громова та Владислава Кулача.

У документі зазначено, що Мінспорту надсилає інформацію про виїзд спортсмена з датою повернення Державній прикордонній службі. У такому форматі спортсмени мають можливість виступати за межами країни під час війни.

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