В Україні змінили правила виїзду за кордон деяким студентам та курсантам: що треба знати

У ДПСУ пояснили правила виїзду за кордон для студентів або курсантів, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

В Україні змінили правила перетинання державного кордону для студентів та курсантів, які прямують для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи. Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону затвердив Кабінет міністрів.

В Держприкордонслужбі пояснили, що студенти або курсанти можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку проходження практичної льотної підготовки.

Там стверджують, що студентів або курсантів закладів освіти України, які їдуть за кордон для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи пропускатимуть за кордон лише за наявності підтверджуючих документів.

Зокрема, при собі треба мати:

- довідку від закладу освіти України про направлення для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі;

- військово-облікові документи з відповідними відмітками районного, міського ТЦК.

Раніше ми писали, що з України зможуть виїжджати студенти або курсанти, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

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