В Украине изменили правила выезда за границу некоторым студентам и курсантам: что нужно знать

В ГПСУ объяснили правила выезда за границу для студентов или курсантов, получающих образование по авиационным специальностям.

В Украине изменили правила пересечения государственной границы для студентов и курсантов, направляющихся для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы. Соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы утвердил Кабинет министров.

В Госпогранслужбе пояснили, что студенты или курсанты могут непрерывно находиться за границей не больше срока прохождения практической летной подготовки.

Там утверждают, что студентов или курсантов учебных заведений Украины, которые едут за границу для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы будут пропускать за границу только при наличии подтверждающих документов.

В частности, при себе нужно иметь:

- справку от учебного заведения Украины о направлении для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе;

– военно-учетные документы с соответствующими отметками районного, городского ТЦК.

Ранее мы писали, что из Украины смогут уезжать студенты или курсанты, получающие образование по авиационным специальностям.

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