Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Руководители ВАКС, НАБУ и САП решили публично не рассказывать детали визита в Вашингтон

Загадочный девятидневный визит руководителей ВАКС, НАБУ и САП в Вашингтон оплатила американская сторона.

У каждого члена Высшего совета правосудия будет свой помощник - в закон введут отдельную статью

Возможность иметь помощников для членов Высшего совета правосудия будет установлена в законе.

Бюджет органов пробации пополнят за счет уплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения

По решениям, принятым в уголовных производствах, которым назначено наказание в виде штрафа, взыскателем будет уполномоченный орган по пробации.

Верховный Суд уточнил правовую позицию о признаках решения субъекта властных полномочий для отнесения его к виду регуляторных актов

Исполком горсовета утвердил тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки авто, общественная организация обратилась в суд о признании их противоправными и недействительными.

Декларирование возобновят, но Реестр деклараций пока будет закрытым, - Анастасия Радина

Реестр деклараций останется в закрытом доступе еще на год, – председатель антикоррупционного Комитета Рады.

  1. В Украине

В Украине изменили правила выезда за границу некоторым студентам и курсантам: что нужно знать

10:27, 5 сентября 2023
В ГПСУ объяснили правила выезда за границу для студентов или курсантов, получающих образование по авиационным специальностям.
В Украине изменили правила выезда за границу некоторым студентам и курсантам: что нужно знать
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине изменили правила пересечения государственной границы для студентов и курсантов, направляющихся для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы. Соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы утвердил Кабинет министров.

В Госпогранслужбе пояснили, что студенты или курсанты могут непрерывно находиться за границей не больше срока прохождения практической летной подготовки.

Там утверждают, что студентов или курсантов учебных заведений Украины, которые едут за границу для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы будут пропускать за границу только при наличии подтверждающих документов.

В частности, при себе нужно иметь:

- справку от учебного заведения Украины о направлении для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе;

– военно-учетные документы с соответствующими отметками районного, городского ТЦК.

Ранее мы писали, что из Украины смогут уезжать студенты или курсанты, получающие образование по авиационным специальностям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області