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  1. В Украине

В Украине находится в обращении 110 млн платежных карт: анализ НБУ по итогам июня 2023 года

11:52, 5 сентября 2023
Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным операциям с платежными карточками, отмечают в НБУ.
В Украине находится в обращении 110 млн платежных карт: анализ НБУ по итогам июня 2023 года
Изображение: freepik.com
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Статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, в течение II квартала 2023 года свидетельствует, что безналичные расчеты украинцев остаются на высоком уровне.

Об этом рассказали в НБУ.

Так, отметили в Нацбанке, количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами во II квартале 2023 года составило 1 842,9 млн шт., а их сумма – 1 334 9 млрд грн.

Из них безналичными были 1 710,6 млн операций на общую сумму 829,5 млрд грн.

То есть украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным операциям с платежными карточками, отмечают в НБУ.

Также там рассказали, что 9 из 10 операций с платежными картами – безналичные.

Доля безналичных операций во ІІ квартале 2023 года по сумме находится на уровне 62,1% в общей сумме сделок с платежными карточками, по количеству – достигает 92,8% (за I квартал 2023 года – 69,4% и 94% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что во II квартале этого года больше всего операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (46,4% и 72,6% соответственно). Там было совершено 1242,5 млн операций на сумму 385,2 млрд грн.

Переводы с карты на карту во II квартале 2023 года составили треть по сумме (32,1%) и почти десятину по количеству (8,5%).

Оплата товаров и услуг в интернете – 14,9% по сумме и 14,6% по количеству.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

  • в торговой сети – 310 грн (в I квартале этого года – 344 грн),
  • по переводу с карты на карту – 1 829 грн (2 133 грн),
  • по оплате товаров и услуг в интернете – 495 грн (460 грн).

По итогам июня 2023 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 110,3 млн шт. Это на 1% больше по сравнению с январем этого года.

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