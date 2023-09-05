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  1. В Украине

С могилы военного пилота «Джуса» украли памятные шевроны, фото

11:34, 5 сентября 2023
На могиле «Джуса» было около 20 шевронов, которые во время церемонии прощания оставили его собратьями в знак памяти о пилоте.
С могилы военного пилота «Джуса» украли памятные шевроны, фото
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Из могилы пилота Андрея Пильщикова с позывным «Джус», погибшим 25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области, неизвестные украли шевроны, которые оставили его собратьями в знак памяти. Об этом сообщила девушка погибшего пилота Мелания Подоляк.

На могиле «Джуса» было около 20 шевронов, которые во время церемонии прощания оставили его собратьями в знак памяти о пилоте. Но через несколько дней после похорон они скрылись.

Девушка опубликовала фото из могилы и попросила вернуть шевроны. Она также пообещала вместо них дать нечто гораздо более уникальное и ценное.

«Человеку, который украл шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его собратьями. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени», – говорится в сообщении девушки.

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