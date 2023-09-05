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  1. В Україні

З могили військового пілота «Джуса» вкрали пам'ятні шеврони, фото

11:34, 5 вересня 2023
На могилі «Джуса» було близько 20 шевронів, які під час церемонії прощання залишили його побратими на знак пам'яті про пілота.
З могили військового пілота «Джуса» вкрали пам'ятні шеврони, фото
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З могили пілота Андрія Пільщикова з позивним «Джус», який загинув 25 серпня в авіакатастрофі на Житомирщині, невідомі вкрали шеврони, які залишили його побратими на знак пам’яті.  Про це повідомила дівчина загиблого пілота Меланія Подоляк.

На могилі «Джуса» було близько 20 шевронів, які під час церемонії прощання залишили його побратими на знак пам'яті про пілота. Але через кілька днів після похорону вони зникли.

Дівчина опублікувала фото з могили та попросила повернути шеврони. Вона також пообіцяла замість них дати щось набагато більш унікальне та цінне.

«Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені», – йдеться у дописі дівчини.

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