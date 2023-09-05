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  1. В Україні

Що буде із цінами в Україні – НБУ оновив щоквартальний економічний прогноз

13:16, 5 вересня 2023
Нацбанк прогнозує подальше зниження інфляції – до 8,5% у 2024 році та 6,0% у 2025 році.
Що буде із цінами в Україні – НБУ оновив щоквартальний економічний прогноз
Зображення: freepik.com
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Щокварталу Національний банк оновлює економічний прогноз і публікує його в Інфляційному звіті. У ньому можна дізнатися про головні економічні події та бачення НБУ стосовно майбутнього розвитку економіки України.

В оновленому прогнозі зазначили, що інфляція стрімко знизилася від початку року. Ще в січні вона становила 26% у річному вимірі, тоді як уже в липні сповільнилася майже до 11%.

Нацбанк прогнозує подальше зниження інфляції – до 8,5% у 2024 році та 6,0% у 2025 році. На думку НБУ, цьому сприятиме низка чинників.

«По-перше, очікується поступове зниження світових цін, зокрема на енергоносії.

По-друге, завершення війни має сприяти нарощуванню виробництва, а більша пропозиція товарів стримує інфляцію.

По-третє, НБУ і надалі балансуватиме валютний ринок та захищатиме привабливість гривні. Це обмежить зростання цін на імпортні товари.

Додаткову підтримку курсу гривні на етапі відбудови країни забезпечуватимуть інвестиції та міжнародна фінансова допомога. Водночас основний внесок в інфляцію післявоєнних років, ймовірно, матиме поступове коригування тарифів на ЖКП», - припустили в Нацбанку.

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