Что будет с ценами в Украине – НБУ обновил ежеквартальный экономический прогноз

Нацбанк прогнозирует дальнейшее снижение инфляции – до 8,5% в 2024 году и 6,0% в 2025 году.

Изображение: freepik.com

Ежеквартально Национальный банк обновляет экономический прогноз и публикует его в Инфляционном отчете. В нем можно узнать главные экономические события и видения НБУ относительно будущего развития экономики Украины.

В обновленном прогнозе отметили, что инфляция стремительно снизилась с начала года. Еще в январе она составляла 26% в годовом исчислении, тогда как уже в июле замедлилась почти до 11%.

Нацбанк прогнозирует дальнейшее снижение инфляции – до 8,5% в 2024 году и 6,0% в 2025 году. По мнению НБУ, этому будет способствовать ряд факторов.

«Во-первых, ожидается постепенное снижение мировых цен, в частности, на энергоносители.

Во-вторых, завершение войны должно способствовать наращиванию производства, а большее предложение товаров сдерживает инфляцию.

В-третьих, НБУ и дальше будет балансировать валютный рынок и будет защищать привлекательность гривны. Это ограничит рост цен на импортные товары.

Дополнительную поддержку курса гривни на этапе восстановления страны будут обеспечивать инвестиции и международная финансовая помощь. В то же время, основной вклад в инфляцию послевоенных лет, вероятно, будет иметь постепенная корректировка тарифов на ЖКУ», - предположили в Нацбанке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.