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  1. В Україні

В Україні перебуває в обігу 110 млн платіжних карток: аналіз НБУ за підсумками червня 2023 року

11:52, 5 вересня 2023
Українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям з платіжними картками, наголошують у НБУ.
В Україні перебуває в обігу 110 млн платіжних карток: аналіз НБУ за підсумками червня 2023 року
Зображення: freepik.com
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Статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, протягом II кварталу 2023 року свідчить, що безготівкові розрахунки українців залишаються на високому рівні.

Про це розповіли у НБУ.

Так, зазначили у Нацбанку, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1 842,9 млн шт., а їхня сума – 1 334,9 млрд грн.

З них безготівковими були 1 710,6 млн операцій на загальну суму 829,5 млрд грн.

Тобто українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям з платіжними картками, наголошують у НБУ.

Також там розповіли, що 9 із 10 операцій з платіжними картками – безготівкові.

Частка безготівкових операцій у ІІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – досягає 92,8% (за I квартал 2023 року – 69,4% та 94% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у II кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4% та 72,6% відповідно). Там було здійснено 1242,5 млн операцій на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у II кварталі 2023 року становили третину за сумою (32,1%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила: 

  • в торговельній мережі – 310 грн (у I кварталі цього року – 344 грн),
  • з переказу з картки на картку – 1 829 грн (2 133  грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі інтернет – 495 грн (460 грн). 

За підсумками червня 2023 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 110,3 млн шт. Це на 1% більше порівняно з січнем цього року.

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