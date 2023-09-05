В Україні перебуває в обігу 110 млн платіжних карток: аналіз НБУ за підсумками червня 2023 року

Українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям з платіжними картками, наголошують у НБУ.

Зображення: freepik.com

Статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, протягом II кварталу 2023 року свідчить, що безготівкові розрахунки українців залишаються на високому рівні.

Про це розповіли у НБУ.

Так, зазначили у Нацбанку, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1 842,9 млн шт., а їхня сума – 1 334,9 млрд грн.

З них безготівковими були 1 710,6 млн операцій на загальну суму 829,5 млрд грн.

Тобто українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям з платіжними картками, наголошують у НБУ.

Також там розповіли, що 9 із 10 операцій з платіжними картками – безготівкові.

Частка безготівкових операцій у ІІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – досягає 92,8% (за I квартал 2023 року – 69,4% та 94% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у II кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4% та 72,6% відповідно). Там було здійснено 1242,5 млн операцій на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у II кварталі 2023 року становили третину за сумою (32,1%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі – 310 грн (у I кварталі цього року – 344 грн),

з переказу з картки на картку – 1 829 грн (2 133 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі інтернет – 495 грн (460 грн).

За підсумками червня 2023 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 110,3 млн шт. Це на 1% більше порівняно з січнем цього року.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.