Серпневе поповнення автопарку України вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%.

Зображення: freepik.com

Українці купили рекордну кількість імпортованих вживаних авто з серпня минулого року.

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це пише Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» і зазначає, що у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 12%.

«Відносно серпневого показника минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%. Отже, серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців», - сказано у повідомленні.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%.

Далі йдуть:

Дизельні – 32%;

Електромобілі – 15%;

Авто з ГБО – 5%;

Гібриди – 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезений вживаних автівок став Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 1725 од.;

RENAULT Megane - 1363 од.;

SKODA Octavia - 952 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 835 од.;

NISSAN Leaf - 505 од.;

FORD Focus - 426 од.;

NISSAN Qashqai - 412 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 408 од.;

VOLKSWAGEN Touran - 375 од.;

AUDI A4 - 365 од.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.

В «Укравтопромі» пишут, що усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

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