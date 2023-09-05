Поставка программы TrueConf: САП направила в суд дело против экс-руководителя ГП «Госинформюст»

Более 7,7 миллионов гривен, которые госпредприятие оплатило непоставленное оборудование, впоследствии легализовали, перечислив иностранным компаниям.

Коллаж: sud.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению бывшего руководителя ГП «Госинформюст», его заместителя и двух руководителей частных компаний в завладении более 7,7 млн грн госпредприятия. Об этом сообщают НАБУ и САП.

По данным следствия, в течение января 2014 – февраля 2015 года глава ГП «Госинформюст» и его заместитель в сговоре с руководителями частных компаний организовали заключение договоров на поставку программной продукции – компьютерной программы TrueConf.

«Фактически же юридическими лицами, с которыми были заключены договоры, услуги не предоставлялись, а потребности продукции на тот момент вообще не существовало. Средства, которые госпредприятие уплатило за непоставленное оборудование, впоследствии легализовали, перечислив иностранным компаниям, зарегистрированным в Германии, Великобритании, Панаме и Кипре. В результате таких действий интересам государства в лице «Госинформюст» нанесено более 7,7 млн грн убытков», — говорится в сообщении.

Действия бывшего руководителя квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Его заместителю и руководителям частных компаний инкриминированы ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий