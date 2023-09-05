В Королевском районном суде Житомира избрали главу суда

На должность главы суда единогласно избрали Юрия Ивановича Драча.

В понедельник, 4 сентября, в Королевском районном суде города Житомира состоялось общее собрание судей для решения вопроса об избрании на административную должность главы суда.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На должность главы Королевского районного суда г. Житомира единогласно избрали Юрия Ивановича Драча. Согласно требованиям действующего законодательства, голосование состоялось путем тайного голосования.

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