Ночью в Киеве поступило сообщение о заминировании всех вокзалов и некоторых медицинских учреждений – КГВА

После тщательной проверки информация оказалась ложным вызовом.

Источник фото: lvivoblrada.gov.ua

В Киеве ночью полиция получила сообщение о заминировании всех вокзалов столицы и некоторых медицинских учреждений. Кроме того, правоохранители проверяли информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко утром 5 сентября.

«Как и ожидалось, информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом. Кроме того, ночью полиция получила сообщение о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских заведений. После тщательной проверки эта информация также не подтвердилась – снова ложные вызовы», - отметил начальник КГВА.

Попко подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Киеве контролируемая.

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