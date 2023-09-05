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Суровікіна звільнили з-під варти після смерті Пригожина, — ЗМІ

11:20, 5 вересня 2023
Повідомляється, що Суровікін зберіг своє звання і технічно все ще залишається офіцером, але кар'єрних перспектив у нього немає.
Суровікіна звільнили з-під варти після смерті Пригожина, — ЗМІ
Фото: Courtesy Ostorozhno Media via REUTERS
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Російського генерала Сергія Суровікіна, найімовірніше, затримали після заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина. Тепер його звільнили, пише The New York Times.

За даними видання, хоч Суровікіна й звільнили з-під варти, але поки не зрозуміло, чи залишаються якісь обмеження на його пересування. Однак він точно позбувся карʼєрних перспектив, зберігши звання.

Американські офіційні особи стверджують, що генерал заздалегідь дізнався про заколот, і через кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому Суровікін, який невпевнено виглядав, закликає найманців "Вагнера" відступити.

Повідомляється, що Суровікін було звільнено через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця.

Напередодні в мережі з’явилося фотоСуровікіна, який, імовірно, уперше після бунту Пригожина з’явився на публіці. Його опублікувала російська пропагандистка Ксенія Собчак.

Раніше повідомлялося, що у рф генерала Суровікіна затримали і допитували протягом кількох днів. 

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