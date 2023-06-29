В рф Суровікіна затримали і допитували протягом кількох днів, — ЗМІ

Повідомляється, що зараз російського генерала Суровікіна утримують, однак не у в'язниці.

В рф генерала Сергія Суровікіна затримали після невдалого заколоту вагнерівців. Про це повідомляє видання Financial Times.

«Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав добрі стосунки з власником ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним, не було жодних повідомлень протягом кількох днів. Його затримали», - пише видання, посилаючись на трьох осіб, ознайомлених зі справою.

Видання Bloomberg також повідомляє про затримання Суровікіна.

За даними джерел, військова прокуратура допитувала його протягом кількох днів.

Повідомляється, що зараз Суровікін утримується в «одному місці», але не у в'язниці.

Західні ЗМІ зазначають, що путін розпочав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Оскільки диктатор намагається придушити спротив критиків, відновити порядок і свій авторитет після першої спроби державного перевороту в росії за останні три десятиліття.

«Путін знав про плани заздалегідь, як ми розуміємо, і тому міг до певної міри підготуватися. Він міг побачити, хто що робив того дня. І зараз займається чисткою», - сказав FT західний урядовець.

Як зазначає чиновник, він вважає, що Суровікін був затриманий, додавши, що «буде більше людей, яких теж це спіткає».

Раніше ми писали, що Пригожин вперше вийшов на зв'язок: заявив, що «похід на Москву» був не для повалення влади.

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