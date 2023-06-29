Викрито схему незаконного відшкодування ПДВ на понад 55 млн гривень: серед підозрюваних – столичні експодатківці та адвокат

Службові особи низки товариств навмисно подавали до державних органів фіктивні дані про працівників, які мають інвалідність, щоб отримати можливість використання податкових пільг.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Правоохоронці викрили схему незаконного отримання з бюджету відшкодування ПДВ. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, до організації та здійснення оборудки причетні 10 осіб. Серед них – колишні посадовці столичної податкової служби, адвокат, керівники комерційних структур, депутат однієї з районних рад Київщини, мешканці Києва та області.

Зазначається, що кожен з учасників злочинної групи мав свою чітко визначену роль: він або здійснював контроль, або готував необхідну документацію, або вів бухгалтерію, або комунікував з податківцями тощо.

Встановлено, що службові особи низки товариств подавали до державних органів фіктивні дані про працівників, які мають інвалідність і які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. У такий спосіб вони безпідставно отримували можливість використання податкових пільг.

У подальшому фігуранти подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів. Керівник відділу столичної податкової служби та його співробітник, котрі також були задіяні у схемі, не перевіряли належним чином інформацію та погоджували документи, на підставі яких товариства отримували кошти.

За результатами експертного дослідження у такий спосіб комерційні структури безпідставно отримали з бюджету понад 55 млн гривень.

27 червня на підставі зібраних у ході слідства доказів 10 учасникам злочинної організації поліцейські повідомили підозру.

Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

1) привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

2) створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

3) зловживання владою або службовим становищем;

4) службове підроблення.

Наразі трьох підозрюваних затримано. Вирішується питання щодо обрання всім учасникам злочинної організації запобіжних заходів.

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