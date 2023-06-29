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  1. В Україні

Викрито схему незаконного відшкодування ПДВ на понад 55 млн гривень: серед підозрюваних – столичні експодатківці та адвокат

16:37, 29 червня 2023
Службові особи низки товариств навмисно подавали до державних органів фіктивні дані про працівників, які мають інвалідність, щоб отримати можливість використання податкових пільг.
Викрито схему незаконного відшкодування ПДВ на понад 55 млн гривень: серед підозрюваних – столичні експодатківці та адвокат
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Правоохоронці викрили схему незаконного отримання з бюджету відшкодування ПДВ. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, до організації та здійснення оборудки причетні 10 осіб. Серед них – колишні посадовці столичної податкової служби, адвокат, керівники комерційних структур, депутат однієї з районних рад Київщини, мешканці Києва та області.

Зазначається, що кожен з учасників злочинної групи мав свою чітко визначену роль: він або здійснював контроль, або готував необхідну документацію, або вів бухгалтерію, або комунікував з податківцями тощо.

Встановлено, що службові особи низки товариств подавали до державних органів фіктивні дані про працівників, які мають інвалідність і які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. У такий спосіб вони безпідставно отримували можливість використання податкових пільг.

У подальшому фігуранти подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів. Керівник відділу столичної податкової служби та його співробітник, котрі також були задіяні у схемі, не перевіряли належним чином інформацію та погоджували документи, на підставі яких товариства отримували кошти.

За результатами експертного дослідження у такий спосіб комерційні структури безпідставно отримали з бюджету понад 55 млн гривень.

27 червня на підставі зібраних у ході слідства доказів 10 учасникам злочинної організації поліцейські повідомили підозру.

Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

1) привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

2) створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

3) зловживання владою або службовим становищем;

4) службове підроблення.

Наразі трьох підозрюваних затримано. Вирішується питання щодо обрання всім учасникам злочинної організації запобіжних заходів.

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