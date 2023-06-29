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Разоблачена схема незаконного возмещения НДС более чем на 55 млн гривен: среди подозреваемых – столичные экс-налоговики и адвокат

16:37, 29 июня 2023
Должностные лица ряда обществ намеренно представляли государственным органам фиктивные данные о работниках, имеющих инвалидность, чтобы получить возможность использования налоговых льгот.
Разоблачена схема незаконного возмещения НДС более чем на 55 млн гривен: среди подозреваемых – столичные экс-налоговики и адвокат
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Правоохранители разоблачили схему незаконного получения из бюджета возмещения НДС. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

По данным следствия, к организации и совершению сделки причастны 10 человек. Среди них бывшие должностные лица столичной налоговой службы, адвокат, руководители коммерческих структур, депутат одного из районных советов Киевщины, жители Киева и области.

Отмечается, что каждый из участников преступной группы играл свою четко определенную роль: он либо осуществлял контроль, либо подготавливал необходимую документацию, либо вел бухгалтерию, либо общался с налоговиками и т.д.

Установлено, что должностные лица ряда обществ подавали в государственные органы фиктивные данные о работниках, имеющих инвалидность и непосредственно участвующих в производственном процессе. Таким образом, они безосновательно получали возможность использования налоговых льгот.

В дальнейшем фигуранты подавали заявления о возмещении НДС в налоговые органы. Руководитель отдела столичной налоговой службы и его сотрудник, также задействованные в схеме, не проверяли должным образом информацию и согласовывали документы, на основании которых общества получали средства.

По результатам экспертного исследования таким образом коммерческие структуры безосновательно получили из бюджета более 55 млн гривен.

27 июня на основании собранных в ходе следствия доказательств 10 участникам преступной организации полицейские сообщили о подозрении.

В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

1) присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

2) создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

3) злоупотребление властью или служебным положением;

4) служебный подлог.

На сегодня трое подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании всем участникам преступной организации мер пресечения.

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