В рф Суровикина задержали и допрашивали в течение нескольких дней, — СМИ

Сообщается, что сейчас российский генерал Суровикин содержится, однако не в тюрьме.

В рф генерала Сергея Суровикина задержали после неудачного мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает издание Financial Times.

«От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали», - пишет издание, ссылаясь на трех человек, ознакомленных с делом.

Издание Bloomberg также сообщает о задержании Суровикина.

По данным источников, военная прокуратура допрашивала его несколько дней.

Сообщается, что сейчас Суровикин содержится в «одном месте», но не в тюрьме.

Западные СМИ отмечают, что путин начал операцию по очистке верхушки служб безопасности. Поскольку диктатор пытается подавить сопротивление критиков, восстановить порядок и свой авторитет после первой попытки государственного переворота в России за последние три десятилетия.

«Путин знал о планах заранее, как мы понимаем, и потому мог в известной степени подготовиться. Он мог увидеть, кто что делал в тот день. И сейчас занимается чисткой», - сказал FT западный чиновник.

Как отмечает чиновник, он считает, что Суровикин был задержан, добавив, что «будет больше людей, которых тоже это постигает».

Ранее мы писали, что Пригожин впервые вышел на связь: заявил, что поход на Москву был не для свержения власти.

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