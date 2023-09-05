Цифровая транспортная карта за 1 грн и бесплатные поездки – в Киеве запустили новую кампанию

Для участия необходимо обновить приложение Киев Цифровой и приобрести там цифровую транспортную карту, оплатив покупку картой Mastercard любого украинского банка.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Киев Цифровой, Mastercard и iPay.ua начали совместную кампанию для популяризации безналичных расчетов.

Как рассказал руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич, в рамках кампании пользователи могут получить всего за 1 грн цифровую транспортную карту в приложении Киев Цифровой и 500 000 бесплатных поездок: каждому новому пользователю цифровой транспортной карты – пять бесплатных поездок.

Для участия в кампании необходимо обновить приложение и приобрести цифровую транспортную карту в Киеве Цифровой, оплатив покупку картой Mastercard любого украинского банка. При этом стоимость цифровой транспортной карты будет составлять 1 грн вместо 40 грн.

После оплаты цифровая карта автоматически привязывается к банковской карте Apple или Google Wallet и к устройству, с которого произвели оплату. Цифровая карта будет работать только на том смартфоне, с которого ее приобрели. Чтобы воспользоваться бесплатной поездкой, необходимо поднести смартфон с банковской картой, которой была оплачена цифровая транспортная карта, к валидатору в общественном наземном транспорте, и поездка будет автоматически подтверждена. Кампания продлится в течение двух месяцев – с 4 сентября по 4 ноября 2023 года (или до даты использования бюджета рекламной акции в полном объеме).

Приобрести транспортную карту можно в приложении Киев Цифровой в разделе «Транспортная карта» с быстрого доступа на главном экране или нажать «К» ⟶ «Транспортная карта».

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