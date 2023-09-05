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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В мире

Цифровая транспортная карта за 1 грн и бесплатные поездки – в Киеве запустили новую кампанию

14:29, 5 сентября 2023
Для участия необходимо обновить приложение Киев Цифровой и приобрести там цифровую транспортную карту, оплатив покупку картой Mastercard любого украинского банка.
Цифровая транспортная карта за 1 грн и бесплатные поездки – в Киеве запустили новую кампанию
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Киев Цифровой, Mastercard и iPay.ua начали совместную кампанию для популяризации безналичных расчетов.

Как рассказал руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич, в рамках кампании пользователи могут получить всего за 1 грн цифровую транспортную карту в приложении Киев Цифровой и 500 000 бесплатных поездок: каждому новому пользователю цифровой транспортной карты – пять бесплатных поездок.

Для участия в кампании необходимо обновить приложение и приобрести цифровую транспортную карту в Киеве Цифровой, оплатив покупку картой Mastercard любого украинского банка. При этом стоимость цифровой транспортной карты будет составлять 1 грн вместо 40 грн.

После оплаты цифровая карта автоматически привязывается к банковской карте Apple или Google Wallet и к устройству, с которого произвели оплату. Цифровая карта будет работать только на том смартфоне, с которого ее приобрели. Чтобы воспользоваться бесплатной поездкой, необходимо поднести смартфон с банковской картой, которой была оплачена цифровая транспортная карта, к валидатору в общественном наземном транспорте, и поездка будет автоматически подтверждена. Кампания продлится в течение двух месяцев – с 4 сентября по 4 ноября 2023 года (или до даты использования бюджета рекламной акции в полном объеме).

Приобрести транспортную карту можно в приложении Киев Цифровой в разделе «Транспортная карта» с быстрого доступа на главном экране или нажать «К» ⟶ «Транспортная карта».

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