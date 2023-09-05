Не вышли с рынка рф: продукция Pepsi больше не продается в финском парламенте

Напитки компании уже убрали с прилавков.

Фото: REUTERS

Продукция компании Pepsi больше не будет продаваться в здании парламента Финляндии, поскольку компания не прекратила свою деятельность в россии. Об этом сообщает Yle.

Как сообщил управляющий рестораном в парламенте, напитки компании уже убрали с прилавков.

Отмечается, что ранее один из финских депутатов, Туомас Кеттунен, предложил прекратить продажу в парламенте продукции американской компании Pepsi, которая, несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, продолжает работать в рф, уплачивая налоги и поддерживая экономику.

Ранее мы писали, что НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

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