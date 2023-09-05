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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. Судебная практика
  2. / Кассационный уголовный суд

В КУС ВС высказались относительно периода содержания под стражей, который подлежит зачислению в общий срок отбывания наказания

12:10, 5 сентября 2023
Срок содержания лица под стражей на территории иностранного государства в связи с решением вопроса о его выдаче подлежит зачислению в общий срок отбывания наказания, назначенный приговором суда Украины.
В КУС ВС высказались относительно периода содержания под стражей, который подлежит зачислению в общий срок отбывания наказания
Изображение: freepik.com
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Суд першої інстанції, ухвалюючи вирок щодо засудженого, не зарахував до строку відбування покарання період тримання його під вартою на території рф на виконання доручення України про його екстрадицію.

Як розповіли у Верховному Суді, Київський апеляційний суд залишив без зміни цей вирок, зазначивши, що запит про видачу засудженого не було задоволено, засудженого затримали на території України, а тому він не є виданою запитуваною державою особою в розумінні ст. 577 КПК України, положення цієї статті не можуть бути застосовані до нього.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зарахував час тримання засудженого під вартою на території рф в порядку ст. 577 КПК України до загального строку відбування покарання. Так, ККС ВС зазначив, що зі змісту наданих стороною захисту належним чином завірених документів і матеріалів провадження вбачається, що на території рф засуджений у період з 19 березня 2015 року по 8 липня 2016 року утримувався саме на виконання доручення України про його екстрадицію в межах цього кримінального провадження. Зазначений факт у суді касаційної інстанції підтвердили як сторона обвинувачення, так і сторона захисту, а тому такий період підлягає зарахуванню до загального строку відбування покарання, призначеного засудженому вироком місцевого суду.

Постанова ККС ВС від 6 липня 2023 року у справі № 754/1100/17 (провадження № 51-2002км23).

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