В КУС ВС высказались относительно периода содержания под стражей, который подлежит зачислению в общий срок отбывания наказания

Срок содержания лица под стражей на территории иностранного государства в связи с решением вопроса о его выдаче подлежит зачислению в общий срок отбывания наказания, назначенный приговором суда Украины.

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Суд першої інстанції, ухвалюючи вирок щодо засудженого, не зарахував до строку відбування покарання період тримання його під вартою на території рф на виконання доручення України про його екстрадицію.

Як розповіли у Верховному Суді, Київський апеляційний суд залишив без зміни цей вирок, зазначивши, що запит про видачу засудженого не було задоволено, засудженого затримали на території України, а тому він не є виданою запитуваною державою особою в розумінні ст. 577 КПК України, положення цієї статті не можуть бути застосовані до нього.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зарахував час тримання засудженого під вартою на території рф в порядку ст. 577 КПК України до загального строку відбування покарання. Так, ККС ВС зазначив, що зі змісту наданих стороною захисту належним чином завірених документів і матеріалів провадження вбачається, що на території рф засуджений у період з 19 березня 2015 року по 8 липня 2016 року утримувався саме на виконання доручення України про його екстрадицію в межах цього кримінального провадження. Зазначений факт у суді касаційної інстанції підтвердили як сторона обвинувачення, так і сторона захисту, а тому такий період підлягає зарахуванню до загального строку відбування покарання, призначеного засудженому вироком місцевого суду.

Постанова ККС ВС від 6 липня 2023 року у справі № 754/1100/17 (провадження № 51-2002км23).

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