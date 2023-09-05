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До закону про відновлення декларування додали норму, за якою підстави набуття квартир та іншого майна чиновниками до призначення на посаду не будуть перевірятися.

Депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету

Законопроект про відновлення декларування передбачає можливість для народних депутатів не декларувати певні об’єкти нерухомості.

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Депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету

12:15, 5 вересня 2023
Законопроект про відновлення декларування передбачає можливість для народних депутатів не декларувати певні об’єкти нерухомості.
Депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету
Джерело фото: rada.gov.ua
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Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект 9534 про відновлення декларування. 

Відповідно до поправок до другого читання народним депутатам дозволять не декларувати квартири, надані в оренду за рахунок бюджету.

Так, у статті 46, яка визначає інформацію, що має бути зазначена в декларації встановлюється, що не підлягає декларуванню об’єкт нерухомості, який знаходиться у народного депутата України в оренді або на іншому праві користування, і витрати на оренду (винайм) якого компенсуються народному депутату України відповідно до статті 35 Закону «Про статус народного депутата України» за умови, що площа такого об'єкту не перевищує 75 квадратних метрів.

Також встановлюється, що не підлягають декларуванню засоби індивідуального захисту, дрони так їх аналоги з комплектуючими елементами, індивідуальні засоби спостереження та розвідки, оптико-електронні системи та вогнепальна зброя з комплектуючими документами, отримані військовослужбовцями під час дії правового режиму воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

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