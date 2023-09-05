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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Судьба Каховского водохранилища: идут дебаты по восстановлению ГЭС

16:55, 5 сентября 2023
Сейчас идут экспертные дебаты восстанавливать или не восстанавливать Каховское водохранилище.
Судьба Каховского водохранилища: идут дебаты по восстановлению ГЭС
Фото: ecopolitic.com.ua
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Сейчас идут дебаты о необходимости восстановления Каховского водохранилища до размеров, которые оно имело раньше. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба, передает УНН.

«Что касается вопросов, что дальше делать с Каховским водохранилищем, то действительно идут экспертные дебаты возобновлять или не восстанавливать. На сегодняшний день окончательного решения нет. Конечно, есть определенная часть экспертов, которые говорят, что нужно ее восстановить в том объеме, как она была, другие говорят, что это не нужно. Но большое количество сельхозземель нет воды и как в следующем году будет связано с продовольственной безопасностью – это тоже большой вопрос», - рассказал Заруба.

Ранее мы писали, что на дне Каховского водохранилища нашли козацкую церковь, о которой писал Довженко и рисовал Шевченко.

Также известно, как сейчас выглядит разрушенная россиянами Каховская ГЭС.

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