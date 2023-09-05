Судьба Каховского водохранилища: идут дебаты по восстановлению ГЭС

Сейчас идут экспертные дебаты восстанавливать или не восстанавливать Каховское водохранилище.

Фото: ecopolitic.com.ua

Сейчас идут дебаты о необходимости восстановления Каховского водохранилища до размеров, которые оно имело раньше. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба, передает УНН.

«Что касается вопросов, что дальше делать с Каховским водохранилищем, то действительно идут экспертные дебаты возобновлять или не восстанавливать. На сегодняшний день окончательного решения нет. Конечно, есть определенная часть экспертов, которые говорят, что нужно ее восстановить в том объеме, как она была, другие говорят, что это не нужно. Но большое количество сельхозземель нет воды и как в следующем году будет связано с продовольственной безопасностью – это тоже большой вопрос», - рассказал Заруба.

Ранее мы писали, что на дне Каховского водохранилища нашли козацкую церковь, о которой писал Довженко и рисовал Шевченко.

Также известно, как сейчас выглядит разрушенная россиянами Каховская ГЭС.

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