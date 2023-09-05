В Украину пытались провезти спутниковые терминалы Starlink под видом гуманитарной помощи

Таможенники заблокировали ввоз в Украину коммерческой партии Starlink на почти 170 тысяч гривен.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

На границе с Венгрией закарпатские таможенники поста «Астей» совместно с пограничниками предотвратили незаконный ввоз на территорию Украины партии спутниковых терминалов Starlink Kit почти на 170 тысяч гривен под видом гуманитарной помощи, – сообщает Государственная таможенная служба Украины.

«Во время таможенно-пограничного контроля 36-летний водитель туристического автобуса, который возвращался из стран Евросоюза в Ивано-Франковск, задекларировал о перемещении исключительно гуманитарной помощи. Так, согласно предоставленным документам, в адрес общественной организации в г. Сятин направлялись из Мадрида 19 терминалов Starlink Kit», – говорится в сообщении.

Общественная организация отметила, что является получателем гуманитарной помощи в виде спутниковых терминалов.

За перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас спутниковые терминалы, стоимость которых составляет почти 170 тысяч гривен, временно изъяты, дело направят в суд. Нарушителю грозят штрафные санкции в виде взыскания 100% стоимости предметов правонарушения и их конфискация.

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