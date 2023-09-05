Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

В Украину пытались провезти спутниковые терминалы Starlink под видом гуманитарной помощи

16:36, 5 сентября 2023
Таможенники заблокировали ввоз в Украину коммерческой партии Starlink на почти 170 тысяч гривен.
В Украину пытались провезти спутниковые терминалы Starlink под видом гуманитарной помощи
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На границе с Венгрией закарпатские таможенники поста «Астей» совместно с пограничниками предотвратили незаконный ввоз на территорию Украины партии спутниковых терминалов Starlink Kit почти на 170 тысяч гривен под видом гуманитарной помощи, – сообщает Государственная таможенная служба Украины.

«Во время таможенно-пограничного контроля 36-летний водитель туристического автобуса, который возвращался из стран Евросоюза в Ивано-Франковск, задекларировал о перемещении исключительно гуманитарной помощи. Так, согласно предоставленным документам, в адрес общественной организации в г. Сятин направлялись из Мадрида 19 терминалов Starlink Kit», – говорится в сообщении.

Общественная организация отметила, что является получателем гуманитарной помощи в виде спутниковых терминалов.

За перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас спутниковые терминалы, стоимость которых составляет почти 170 тысяч гривен, временно изъяты, дело направят в суд. Нарушителю грозят штрафные санкции в виде взыскания 100% стоимости предметов правонарушения и их конфискация.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області