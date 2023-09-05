В Україну намагалися провезти супутникові термінали Starlink під виглядом гуманітарної допомоги

Митники заблокували ввезення в Україну комерційної партії Starlink на майже 170 тисяч гривень.

Джерело фото: Державна митна служба України

На кордоні з Угорщиною закарпатські митники посту «Астей» спільно з прикордонниками запобігли незаконному ввезенню на територію України партії супутникових терміналів Starlink Kit на майже 170 тисяч гривень під виглядом гуманітарної допомоги, – повідомляє Державна митна служба України.

«Під час митно-прикордонного контролю 36-річний водій туристичного автобусу, що повертався з країн Євросоюзу в Івано-Франківськ, задекларував про переміщення виключно гуманітарної допомоги. Так, згідно з наданими документами, на адресу громадської організації в м. Сятин направлялися з Мадриду 19 терміналів Starlink Kit», – йдеться у повідомленні.

Громадська організація зазначила, що являється отримувачем гуманітарної допомоги у вигляді супутникових терміналів.

За переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю відносно водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі супутникові термінали, вартість яких складає майже 170 тисяч гривень, тимчасово вилучені, справу скерують до суду. Порушнику загрожують штрафні санкції у вигляді стягнення 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскація.

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