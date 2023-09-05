НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто чиновниками, якщо їх придбано до призначення на посаду

До закону про відновлення декларування додали норму, за якою підстави набуття квартир та іншого майна чиновниками до призначення на посаду не будуть перевірятися.

У Законі «Про запобігання корупції» запишуть норму про те, що підстави набуття майна чиновниками та посадовцями до призначення на посаду перевіряти не треба. Відповідні поправки до другого читання Верховна Рада готується прийняти в цілому в законопроекті 9534 про відновлення декларування.

Так, стаття 51-1 Закону доповнюється нормою, за якою під час проведення повної перевірки декларації Національне агентство не здійснює перевірку підстав набуття об’єктів нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до дня обрання (призначення) особи на посаду, у зв’язку з перебуванням на якій в особи вперше виник обов’язок подання декларацій.

Також, як ми писали раніше, фінальна редакція законопроекту передбачає, що депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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