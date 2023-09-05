В Одесі отримала акредитацію автошкола для осіб з інвалідністю

У закладі створені всі умови для інклюзивного доступу до навчання.

Джерело фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Автошколі, що діє на базі Одеського державного університету внутрішніх справ, було надано акредитацію для навчання майбутніх водіїв, зокрема, осіб з інвалідністю на категорію «В». У закладі створені всі умови для інклюзивного доступу до навчання.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України.

Основна мета проєкту — забезпечення однаково рівних можливостей для усіх та всюди, створення цілісної та якісної державної послуги з отримання посвідчення водія.

У Головному СЦ МВС зазначили, що кандидати у водії двічі звертаються до сервісних центрів МВС. Один раз після теоретичного модуля, щоб скласти теорію і отримати допуск до практики. А потім після практичного модуля навчання, щоб скласти практику та отримати своє посвідчення водія.

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