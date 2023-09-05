Серед затриманих — посадовець військкомату: СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від призову у п’яти областях

Так, на Тернопільщині затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації через вступ до вищого закладу освіти.

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Так, на Тернопільщині затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти.

Він обіцяв своїм клієнтам «підключити» власні зв’язки у навчальних закладах.

Вартість такої «послуги» він оцінював від 2 тисяч доларів з одного військовозобов’язаного.

В Івано-Франківській області викрито двох мешканців регіону, які за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через так звану «зеленку» Карпатських лісів.

На Рівненщині заблоковано корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі нашої держави як менеджерів одного з українських агрохолдингів.

Формальним приводом зарубіжних «відряджень» було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

У Закарпатській області затримали двох мешканців Ужгородського району, які за грошову винагороду «підказували» ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

У Миколаєві повідомили про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації.

Однак, український військовий одразу доповів своєму керівництву про отриману «пропозицію», що дозволило задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

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