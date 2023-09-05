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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Среди задержанных — чиновник военкомата: СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва в пяти областях

13:34, 5 сентября 2023
Так, в Тернопольской области задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам «откосить» от мобилизации путем поступления в высшее учебное заведение.
Среди задержанных — чиновник военкомата: СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва в пяти областях
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Так, в Тернопольской области задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам «откосить» от мобилизации путем поступления в одно из местных высших учебных заведений.

Он обещал своим клиентам подключить собственные связи в учебных заведениях.

Стоимость такой «услуги» он оценивал от 2 тысяч долларов с одного военнообязанного.

В Ивано-Франковской области разоблачены два жителя региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах через так называемую «зеленку» Карпатских лесов.

В Ровенской области заблокирована коррупционная схема выезда потенциальных призывников за пределы нашего государства как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.

Формальным поводом зарубежных командировок было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

В Закарпатской области задержали двух жителей Ужгородского района, которые за денежное вознаграждение «подсказывали» уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.

В Николаеве сообщили о подозрении местному жителю, который пытался подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации.

Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном «предложении», что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

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