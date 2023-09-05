Среди задержанных — чиновник военкомата: СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва в пяти областях

Так, в Тернопольской области задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам «откосить» от мобилизации путем поступления в высшее учебное заведение.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Так, в Тернопольской области задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам «откосить» от мобилизации путем поступления в одно из местных высших учебных заведений.

Он обещал своим клиентам подключить собственные связи в учебных заведениях.

Стоимость такой «услуги» он оценивал от 2 тысяч долларов с одного военнообязанного.

В Ивано-Франковской области разоблачены два жителя региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах через так называемую «зеленку» Карпатских лесов.

В Ровенской области заблокирована коррупционная схема выезда потенциальных призывников за пределы нашего государства как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.

Формальным поводом зарубежных командировок было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

В Закарпатской области задержали двух жителей Ужгородского района, которые за денежное вознаграждение «подсказывали» уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.

В Николаеве сообщили о подозрении местному жителю, который пытался подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации.

Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном «предложении», что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

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