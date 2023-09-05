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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Массовой экстрадиции уклонистов в Украину из-за границы не будет, — Вениславский

12:28, 5 сентября 2023
Он говорит, что в целом это «очень непростая процедура», но власти будут «думать, как сделать ее более гибкой».
Массовой экстрадиции уклонистов в Украину из-за границы не будет, — Вениславский
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Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет. Об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде и член Комитета Парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Радио Свобода.

«С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. Согласно каждому факту, необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции», - отметил Вениславский.

Но, по его словам, учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных – это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом.

«Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это нуждается в тщательных анализах и дискуссиях», - отметил нардеп.

Ранее мы писали, что мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет, могут лишить права на отсрочку: зарегистрирован законопроект.

Добавим, Вениславский заявил, что экстрадиция уклонистов с купленными справками военно-врачебной комиссии юридически возможна.

Также стало известно, что Польша уже начала отправлять обратно в Украину некоторых мужчин, незаконно пересекших границу страны.

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