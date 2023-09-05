Массовой экстрадиции уклонистов в Украину из-за границы не будет, — Вениславский

Он говорит, что в целом это «очень непростая процедура», но власти будут «думать, как сделать ее более гибкой».

Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет. Об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде и член Комитета Парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Радио Свобода.

«С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. Согласно каждому факту, необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции», - отметил Вениславский.

Но, по его словам, учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных – это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом.

«Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это нуждается в тщательных анализах и дискуссиях», - отметил нардеп.

Ранее мы писали, что мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет, могут лишить права на отсрочку: зарегистрирован законопроект.

Добавим, Вениславский заявил, что экстрадиция уклонистов с купленными справками военно-врачебной комиссии юридически возможна.

Также стало известно, что Польша уже начала отправлять обратно в Украину некоторых мужчин, незаконно пересекших границу страны.

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