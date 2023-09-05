Масової екстрадиції ухилянтів до України з-за кордону не буде, — Веніславський

Він каже, що загалом це «дуже непроста процедура», але влада «думатиме, як зробити її гнучкішою».

Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде. Про це заявив представник Президента у Верховній Раді та член Комітету Парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода.

«З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно до кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції», - зазначив Веніславський.

Але, за його словами, з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних - це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом.

«Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій», - зазначив нардеп.

Раніше ми писали, що чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років, можуть позбавити права на відстрочку: зареєстровано законопроєкт.

Додамо, Веніславський заявив, що екстрадиція ухилянтів з купленими довідками військово-лікарської комісії юридично можлива.

Також стало відомо, що Польща вже почала відправляти назад до України деяких чоловіків, які незаконно перетнули кордон країни.

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