В Одессе получила аккредитацию автошкола для лиц с инвалидностью

В заведении созданы все условия для инклюзивного доступа к обучению.

Источник фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Автошколе, действующей на базе Одесского государственного университета внутренних дел, было предоставлено аккредитацию для обучения будущих водителей, в частности, лиц с инвалидностью на категорию «В». В заведении созданы все условия для инклюзивного доступа к обучению.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.

Основная цель проекта – обеспечение одинаково равных возможностей для всех и повсюду, создание целостной и качественной государственной услуги по получению удостоверения водителя.

В Главном СЦ МВД отметили, что кандидаты в водители дважды обращаются в сервисные центры МВД. Один раз после теоретического модуля, чтобы составить теорию и получить допуск к практике. А затем после практического модуля обучения, чтобы составить практику и получить свое удостоверение водителя.

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