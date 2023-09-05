НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто чиновниками, если они приобретены до назначения на должность

В закон о возобновлении декларирования добавили норму, по которой основания приобретения квартир и другого имущества чиновниками до назначения на должность не будут проверяться.

В Законе «О предотвращении коррупции» запишут норму о том, что основания приобретения имущества чиновниками и должностными лицами до назначения на должность проверять не следует. Соответствующие поправки ко второму чтению Верховная Рада готовится принять в целом по законопроекту 9534 о возобновлении декларирования.

Так, статья 51-1 Закона дополняется нормой, согласно которой во время проведения полной проверки декларации Национальное агентство не осуществляет проверку оснований приобретения объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных субъектом декларирования или членом его семьи в собственность до дня избрания ( назначение) лица на должность, в связи с пребыванием на котором у лица впервые возникла обязанность подачи деклараций.

Также, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета.

Автор: Наталья Мамченко

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