Доля Каховського водосховища: йдуть дебати щодо відновлення ГЕС

Наразі йдуть експертні дебати відновлювати чи не відновлювати Каховське водосховище.

Фото: ecopolitic.com.ua

Наразі йдуть дебати щодо необхідності відновлення Каховського водосховища до тих розмірів, яке воно мало раніше. Про це повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба, передає УНН.

«Що стосується питань, що далі робити з Каховським водосховищем, то дійсно йдуть експертні дебати відновлювати чи не відновлювати. На сьогодні остаточного рішення немає. Звичайно є певна частина експертів, які кажуть, що потрібно її відновити в тому обсягу, як вона була, інші кажуть, що це не потрібно. Але велика кількість сільгоспземель не має води і як в наступному році буде пов'язано з продовольчою безпекою – це теж велике питання», - розповів Заруба.

Раніше ми писали, що на дні Каховського водосховища знайшли козацьку церкву, про яку писав Довженко та малював Шевченко.

Також відомо, як зараз виглядає зруйнована росіянами Каховська ГЕС.

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