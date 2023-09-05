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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

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Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

16:54, 5 сентября 2023
Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.
Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными
Источник фото: rada.gov.ua
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Верховная Рада 5 сентября приняла в целом как закон законопроект 9534 о возобновлении декларирования. Поправка о публичном доступе к Реестру деклараций не была поддержана. Итак, декларации нужно будет подавать, но ознакомиться с ними пока сможет только НАПК и другие уполномоченные субъекты.

В редакции ко второму чтению, подготовленной Комитетом, законопроект предусматривает, что лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали декларацию, и конечный срок для представления которых настал до дня вступления в силу нового Закона, подают такие декларации не позднее 31 января 2024 года.

При этом «засчитываются» поданные добровольно во время военного положения декларации. То есть, подавать их повторно тем, кто уже задекларировался, не нужно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», если субъекты декларирования совершили ошибки в них, они имеют право в течение 14 дней со дня вступления в силу Закона о возобновлении декларирования, обратиться в НАПК по представлению исправленной декларации.

Новый закон освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время действия правового режима военного положения, до дня вступления в силу нового Закона .

Осуществление мер финансового контроля, предусмотренных разделом VII настоящего Закона (в частности, представление деклараций), возобновляется и осуществляется в порядке и в сроки, определенные законом о предотвращении коррупции.

Вместе с тем, закон устанавливает определенные особенности представления деклараций для лиц, которые для осуществление служебных полномочий на постоянной основе находятся на территориях, на которых ведутся активные боевые действия, на временно оккупированных территориях и т.п.

Следует отметить, что законопроект предлагает исключить норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков. Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Также, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета.

Кроме того, Законом о возобновлении декларирования предлагают на время войны освободить чиновников от обязанности указывать детали о местонахождении объектов недвижимости, где за границей проживает их семья.

Среди прочего, законопроект предусматривает распространение статьи 45 об обязанности подачи электронных деклараций за прошлый год ежегодно до 1 апреля также на председателей и членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, которые при этом не являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Автор: Наталя Мамченко 

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