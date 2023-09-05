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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

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Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

14:38, 5 сентября 2023
У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.
Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации
Источник фото : Аrmyinform
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Законопроект о возобновлении декларирования 9534 предусматривает ко второму чтению расширение перечня лиц, которые будут обязаны подавать декларацию.

А именно, он предусматривает распространение статьи 45 об обязанности подачи электронных деклараций за прошлый год ежегодно до 1 апреля также на председателей и членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, которые при этом не являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Эти лица должны подать декларацию за прошлый год в течение десяти календарных дней со дня включения в состав соответствующей комиссии.

Также произойдут изменения в части определения субъектов декларирования. Так, согласно финальной редакции законопроекта перед его принятием субъекты декларирования - лица, указанные в пункте 1, подпунктах "а", "в" - " ґ " пункта 2, пункте 4 части первой статьи 3 настоящего Закона, другие лица, которые обязаны подавать декларацию в соответствии с настоящим Законом (изменения в абзац 15 части 1 статьи 1).

Таким образом, к числу субъектов декларирования причисляются лица, указанные в пункте «ґ» - а именно лица, признанные олигархами, и новый пункт «г» - это председатели и члены врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также председатели , их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий, которые при этом не являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Расширяется круг субъектов, на которых распространяется действие Закона, а именно:

  • личный состав штатных военно-врачебных комиссий (дополнение подпункта «г» пункта 1 в части 1 статьи 3)
  • председатели и члены врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий, которые при этом не являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправление (дополнение п. 2 ч. 1 ст. 3 подпунктом " ґ ").

Соответственно устанавливается, что лица, указанные в пункте 1, подпунктах "а", "в"-" ґ " пункта 2 части первой статьи 3 настоящего Закона, прекращающие деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, в течение 30 календарных дней со дня прекращения соответствующей деятельности подают декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период, не охваченный ранее поданными декларациями.

Лица, прекратившие деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, или иную деятельность, указанную в подпунктах "а", "в"-" ґ " пункта 2 части первой статьи 3, обязаны до 1 апреля следующего года после года прекращения деятельности подавать в установленном частью первой настоящей статьи порядке декларацию за прошлый год.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 5 сентября готовится рассмотреть для принятия в целом законопроект 9534 о возобновлении декларирования. В редакции ко второму чтению, подготовленной Комитетом, законопроект предусматривает, что лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали декларацию, и конечный срок для представления которых настал до дня вступления в силу нового Закона, подают такие декларации не позднее 31 января 2024 года.

Следует отметить, что законопроект предлагает исключить норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков. Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Также, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета. Кроме того, Законом о возобновлении декларирования предлагают на время войны освободить чиновников от обязанности указывать детали о местонахождении объектов недвижимости, где за границей проживает их семья.

Автор: Наталья Мамченко

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