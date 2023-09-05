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Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

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Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

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Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

14:13, 5 сентября 2023
Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.
Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 5 сентября готовится рассмотреть для принятия в целом законопроект 9534 о возобновлении декларирования. В редакции ко второму чтению, подготовленной Комитетом, законопроект предусматривает, что лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали декларацию, и конечный срок для представления которых настал до дня вступления в силу нового Закона, подают такие декларации не позднее 31 января 2024 года.

При этом «зачисляются» поданные добровольно во время военного положения декларации. То есть, подавать их вторично тем, кто уже «задекларировался», не нужно.

Вместе с тем, если субъекты декларирования совершили ошибки в них, они имеют право в течение 14 дней со дня вступления в силу Закона о возобновлении декларирования, обратиться в НАПК по представлению исправленной декларации.

НАПК обеспечивает такому субъекту декларирования возможность подать исправленную декларацию за соответствующий отчетный период в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения соответствующего обращения.

Кроме того, новый закон освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время действия правового режима военного положения, до дня вступления в силу в силу нового Закона.

Осуществление мер финансового контроля, предусмотренных разделом VII настоящего Закона (в частности, предоставление деклараций), возобновляется и осуществляется в порядке и в сроки, определенные законом о предотвращении коррупции.

Вместе с тем, закон устанавливает определенные особенности представления деклараций для лиц, которые на осуществление служебных полномочий на постоянной основе находятся на территориях, на которых ведутся активные боевые действия, на временно оккупированных территориях и т.п.

Следует отметить, что законопроект предлагает исключить норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков. Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Также, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета.

Автор: Наталья Мамченко

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