ВАКС уменьшил размер залога экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву на 20 миллионов гривен

ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Всеволоду Князеву размер залога с 75 млн гривен до 55 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву с 75 до 55 миллионов гривен. Об этом говорится в резолютивной части определения суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, 31 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Князеву размер залога с 75 млн. гривен до 55 млн. гривен. В другой части ходатайства Князеву отказали.

Отмечается, что полный текст определения будет объявлен 5 сентября в 17.00.

Определение вступило в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит. Возражения против этого определения могут быть поданы в ходе подготовительного производства в суде.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней срок содержания под стражей подозреваемого в получении взятки бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, удовлетворив ходатайство детектива НАБУ, поддержанное прокурорами САП с возможностью внесения залога в 75 миллионов гривен.

5 июля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил на 5 месяцев, то есть до 16 октября 2023 года срок досудебного расследования в деле по обвинению бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого.

Также АП ВАКС уменьшила размер залога подозреваемому по делу Князева адвокату Горецкому.

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