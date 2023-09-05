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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

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ВАКС уменьшил размер залога экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву на 20 миллионов гривен

14:10, 5 сентября 2023
ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Всеволоду Князеву размер залога с 75 млн гривен до 55 млн гривен.
ВАКС уменьшил размер залога экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву на 20 миллионов гривен
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Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву с 75 до 55 миллионов гривен. Об этом говорится в резолютивной части определения суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, 31 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Князеву размер залога с 75 млн. гривен до 55 млн. гривен. В другой части ходатайства Князеву отказали.

Отмечается, что полный текст определения будет объявлен 5 сентября в 17.00.

Определение вступило в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит. Возражения против этого определения могут быть поданы в ходе подготовительного производства в суде.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней срок содержания под стражей подозреваемого в получении взятки бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, удовлетворив ходатайство детектива НАБУ, поддержанное прокурорами САП с возможностью внесения залога в 75 миллионов гривен.

5 июля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил на 5 месяцев, то есть до 16 октября 2023 года срок досудебного расследования в деле по обвинению бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого.

Также АП ВАКС уменьшила размер залога подозреваемому по делу Князева адвокату Горецкому.

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