ВАКС зменшив розмір застави ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву на 20 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву з 75 до 55 мільйонів гривень. Про це йдеться в резолютивній частині ухвали суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Згідно з документом, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката та зменшив Князєву розмір застави із 75 млн гривень до 55 млн гривень. В іншій частині клопотання Князєву відмовили.
Зазначено, що повний текст ухвали буде оголошений 5 вересня о 17:00.
Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, задовольнивши клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП з можливістю внесення застави у 75 мільйонів гривень.
5 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького.
Також АП ВАКС зменшила розмір застави підозрюваному у справі Князєва адвокату Горецькому.
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