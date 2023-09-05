ВАКС зменшив розмір застави ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву на 20 мільйонів гривень

ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката та зменшив Всеволоду Князєву розмір застави із 75 млн гривень до 55 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву з 75 до 55 мільйонів гривень. Про це йдеться в резолютивній частині ухвали суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката та зменшив Князєву розмір застави із 75 млн гривень до 55 млн гривень. В іншій частині клопотання Князєву відмовили.

Зазначено, що повний текст ухвали буде оголошений 5 вересня о 17:00.

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, задовольнивши клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП з можливістю внесення застави у 75 мільйонів гривень.

5 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького.

Також АП ВАКС зменшила розмір застави підозрюваному у справі Князєва адвокату Горецькому.

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