Кількість ФОПів в Україні перевищила довоєнні показники, – Мінекономіки

Як зазначила заступниця Міністра економіки України, Уряд пропонує бізнесу декілька варіантів підтримки.

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Українська економіка відновлюється, а кількість фізичних осіб-підприємців в Україні перевищила довоєнні показники. Про це розповіла заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

«Маємо позитивні новини - український бізнес відновлюється і кількість зареєстрованих підприємців росте. Станом на середину літа ми маємо приблизно 2 мільйони фізичних осіб-підприємців. І це навіть більший показник, ніж був у нас до повномасштабного вторгнення. Зараз маємо майже на 36 тисяч фізичних осіб-підприємців більше, ніж було до війни, в січні 2022 року», - пояснила Надія Бігун.

За її словами, Україна пережила вкрай важкий минулий рік, коли почалась війна, через ворожі обстріли були блекаути, сталось падіння ВВП. Але зараз економіка почала відновлюватись і вже спостерігається зростання ВВП майже на 2,2%.

«Зростання економіки для нас дуже важливе, адже саме за рахунок податкових надходжень від бізнесу ми фінансуємо наші Збройні Сили. І я хочу подякувати підприємцям, які сумлінно працюють і платять податки. За перше півріччя до загального фонду державного бюджету надійшли доходи в обсязі 1,1 трлн гривень, з яких приблизно 787 мільярдів – це саме податки від бізнесу. Якщо порівнювати цей рік і минулий, то доходи загального фонду державного бюджету зросли приблизно на 20 відсотків. Це дуже гарний сигнал», - продовжила Надія Бігун.

За її словами, Уряд пропонує бізнесу декілька варіантів підтримки - мікрогранти для малого бізнесу, гранти для ветеранів і для їх сімей, а також гранти на переробку на суму до 8 мільйонів гривень.

«Від старту реалізації грантових програм пройшло трохи більше року, і за цей час було видано понад 7 тисяч ґрантів, за рахунок яких було створено близько 20 тисяч робочих місць. І вже зараз це приносить відчутні доходи до бюджету. Підприємці, які скористались грантовими програмами, вже сплатили близько 750 млн грн податків. Загалом, всі ці програми, вони насправді не стільки грантові, а скоріше інвестиційні. Вкладені державою гроші повернуться у вигляді податків протягом трьох років», - підсумувала Надія Бігун.

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