Количество ФЛП в Украине превысило довоенные показатели, – Минэкономики

Как отметила заместитель Министра экономики Украины, Правительство предлагает бизнесу несколько вариантов поддержки.

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Украинская экономика восстанавливается, а количество физических лиц-предпринимателей в Украине превысило довоенные показатели. Об этом рассказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

«У нас есть положительные новости – украинский бизнес восстанавливается и количество зарегистрированных предпринимателей растет. По состоянию на середину лета мы имеем около 2 миллионов физических лиц-предпринимателей. И это даже больший показатель, чем был у нас до полномасштабного вторжения. Сейчас имеем почти на 36 тысяч физических лиц-предпринимателей больше, чем было до войны, в январе 2022 года», – пояснила Надежда Бигун.

По ее словам, Украина пережила крайне тяжелый прошлый год, когда началась война, из-за вражеских обстрелов были блекауты, произошло падение ВВП. Но сейчас экономика начала восстанавливаться, и уже наблюдается рост ВВП почти на 2,2%.

«Рост экономики для нас очень важен, ведь именно за счет налоговых поступлений от бизнеса мы финансируем наши Вооруженные Силы. И я хочу поблагодарить предпринимателей, которые добросовестно работают и платят налоги. За первое полугодие в общий фонд государственного бюджета поступили доходы в объеме 1,1 трлн гривен, из которых примерно 787 миллиардов – это именно налоги от бизнеса. Если сравнивать этот и прошлый год, то доходы общего фонда государственного бюджета выросли примерно на 20 процентов. Это очень хороший сигнал», - продолжила Надежда Бигун.

По ее словам, Правительство предлагает бизнесу несколько вариантов поддержки – микрогранты для малого бизнеса, гранты для ветеранов и для их семей, а также гранты на переработку на сумму до 8 миллионов гривен.

«От старта реализации грантовых программ прошло чуть больше года, и за это время было выдано более 7 тысяч грантов, за счет которых было создано около 20 тысяч рабочих мест. И уже сейчас это приносит ощутимые доходы в бюджет. Предприниматели, воспользовавшиеся грантовыми программами, уже уплатили около 750 млн грн налогов. В общем, все эти программы, на самом деле они не столько грантовые, а скорее инвестиционные. Вложенные государством деньги вернутся в виде налогов в течение трех лет», - подытожила Надежда Бегун.

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