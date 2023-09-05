Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховную Раду внесли законопроект о сокращении Большой Палаты Верховного Суда и возможности отзыва судей БП ВС

Предлагается, чтобы в Большую Палату входило 14 судей вместо 21, и их можно было отозвать, а также, чтобы административные дела по искам против Высшего совета правосудия могли попасть к докладчику-судье ВП ВС любой специализации.

Могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет

Что изменится с 1 октября для женщин, имеющих диплом медика, и для их работодателей.

В отношении Алексея Сальникова и Максима Пампуры открыто дисциплинарное производство

Дисциплинарное дело начато после обращения Совета судей Украины.

Верховный Суд получит нового судью

В 2019 году Высший совет правосудия отказал во внесении представления о назначении Павла Пархоменко на должность судьи Верховного Суд.

Вместо лишения свободы – служебное ограничение: в УК значительно облегчили санкции за преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации военной техники, повлекших за собой гибель людей

Верховная Рада приняла закон, согласно которому вместо лишения свободы за нарушение правил вождения боевой, специальной или транспортной машины, повлекшей телесные повреждения или гибель человека, предусмотрели возможность применения служебного ограничения.

  1. В Украине

Количество ФЛП в Украине превысило довоенные показатели, – Минэкономики

19:02, 5 сентября 2023
Как отметила заместитель Министра экономики Украины, Правительство предлагает бизнесу несколько вариантов поддержки.
Количество ФЛП в Украине превысило довоенные показатели, – Минэкономики
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украинская экономика восстанавливается, а количество физических лиц-предпринимателей в Украине превысило довоенные показатели. Об этом рассказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

«У нас есть положительные новости – украинский бизнес восстанавливается и количество зарегистрированных предпринимателей растет. По состоянию на середину лета мы имеем около 2 миллионов физических лиц-предпринимателей. И это даже больший показатель, чем был у нас до полномасштабного вторжения. Сейчас имеем почти на 36 тысяч физических лиц-предпринимателей больше, чем было до войны, в январе 2022 года», – пояснила Надежда Бигун.

По ее словам, Украина пережила крайне тяжелый прошлый год, когда началась война, из-за вражеских обстрелов были блекауты, произошло падение ВВП. Но сейчас экономика начала восстанавливаться, и уже наблюдается рост ВВП почти на 2,2%.

«Рост экономики для нас очень важен, ведь именно за счет налоговых поступлений от бизнеса мы финансируем наши Вооруженные Силы. И я хочу поблагодарить предпринимателей, которые добросовестно работают и платят налоги. За первое полугодие в общий фонд государственного бюджета поступили доходы в объеме 1,1 трлн гривен, из которых примерно 787 миллиардов – это именно налоги от бизнеса. Если сравнивать этот и прошлый год, то доходы общего фонда государственного бюджета выросли примерно на 20 процентов. Это очень хороший сигнал», - продолжила Надежда Бигун.

По ее словам, Правительство предлагает бизнесу несколько вариантов поддержки – микрогранты для малого бизнеса, гранты для ветеранов и для их семей, а также гранты на переработку на сумму до 8 миллионов гривен.

«От старта реализации грантовых программ прошло чуть больше года, и за это время было выдано более 7 тысяч грантов, за счет которых было создано около 20 тысяч рабочих мест. И уже сейчас это приносит ощутимые доходы в бюджет. Предприниматели, воспользовавшиеся грантовыми программами, уже уплатили около 750 млн грн налогов. В общем, все эти программы, на самом деле они не столько грантовые, а скорее инвестиционные. Вложенные государством деньги вернутся в виде налогов в течение трех лет», - подытожила Надежда Бегун.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду