Е-рецепты для наркотических лекарств: в Минздраве объяснили, что меняется в сентябре

БУмажный рецепт при этом будет действовать только на территориях, где ведутся активные боевые действия, и для назначения экстемпоральных наркотических лекарственных средств.

Изображение: freepik.com

Отпуск наркотических (психотропных) лекарственных средств в аптеке будет производиться исключительно на основании электронного рецепта в ЕСОЗ. Эти изменения вступят в силу в середине сентября.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Решение будет способствовать предотвращению неконтролируемого обращения наркотических и психотропных препаратов, употребление которых имеет особо опасные последствия для жизни и здоровья человека», - отметили там.

В то же время в Минздраве отметили, что бумажный рецепт при этом будет действовать только на территориях, где ведутся активные боевые действия, и для назначения экстемпоральных наркотических лекарственных средств (то есть изготовляемых в аптеке).

А с целью выезда за границу с лекарствами для обоснования назначения такого лекарства врач должен напечатать пациенту информационную справку к е-рецепту с собственной подписью и печатью врача.

Принятые изменения предполагают, в частности, и то, что назначение врачом льготных наркотических (психотропных) лекарственных средств, частичная или полная стоимость которых возмещается в рамках программ местных бюджетов, будет осуществляться также по электронному рецепту.

Электронный рецепт упрощает пациентам доступ к жизненно важным лекарствам, ведь получить повторный е-рецепт всегда можно дистанционно без необходимости посещать заведение здравоохранения.

Получить лекарство по е-рецепту можно в аптеке, имеющей соответствующую лицензию на отпуск наркотических (психотропных) лекарственных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.