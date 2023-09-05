Рустем Умеров уволен с должности главы Фонда государственного имущества

Умерова 6 сентября могут назначить министром обороны.

Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности руководителя Фонда государственного имущества. «За» проголосовали 302 нардепа, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Ожидается, что, завтра, 6 сентября, Умеров будет назначен министром обороны вместо Алексея Резникова, отставку которого одобрил парламент сегодня.

Ранее сообщалось, что 4 сентября в Верховную Раду поступило заявление от председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности.

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