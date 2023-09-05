Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны

Накануне Резников подал заявление об отставке.

Верховная Рада на пленарном заседании 5 сентября поддержала отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. За соответствующее решение проголосовали 327 нардепов, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Также он сообщил, что назначение Рустема Умерова новым министром обороны состоится завтра.

Ранее мы писали, что Президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Резникова с должности министра обороны. Министерство должно возглавить Рустем Умеров.

В Верховную Раду уже поступило заявление от Алексея Резникова об отставке.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что заявление ВР рассмотрит на ближайшем пленарном заседании.

4 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал отставку Алексея Резникова.

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