Перспектив для достижения мира в Украине не видно, – Эрдоган

Эрдоган заявил, что сейчас Украина и рф не могут достичь мира.

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Президент Турции и российский диктатор провели 4 сентября встречу в Сочи, после которой по итогам переговоров Реджеп Эрдоган заявил, что сейчас перспектив для достижения мира в войне с рф в Украине не видно, – сообщает CNN Tukr.

«Никаких перспектив для достижения мира в Украине на горизонте не просматривается», – сказал президент Турции.

Напомним, В США прокомментировали переговоры Эрдогана с путиным по «зерновой сделке».

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