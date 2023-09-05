Перспектив для досягнення миру в Україні не видно, – Ердоган

Ердоган заявив, що нараз Україна і рф не можуть досягти миру.

Джерело фото: Getty Images

Президент Туреччини та російський диктатор провели 4 вересня зустріч у Сочі, після якої за підсумками переговорів Реджеп Ердоган заявив, що наразі перспектив для досягнення миру у війні з рф в Україні не видно, – повідомляє CNN Tukr.

«Жодних перспектив для досягнення миру в Україні на горизонті не проглядається», – сказав президентр Туреччини.

Нагадаємо, У США прокоментували переговори Ердогана з путіним щодо «зернової угоди».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.